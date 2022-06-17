Минобороны Турции: Финляндия и Швеция угрожают безопасности НАТО Глава МО Турции Акар: поддержка террористов со стороны Финляндии и Швеции представляет угрозу для НАТО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар

Финляндия и Швеция поддерживают террористов в финансовом и политическом аспектах, уверен глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, подобные действия Хельсинки и Осло стали угрозой для стран — членов НАТО. При этом Акар отметил значимость и важность расширения Альянса, пишет Anadolu Agency.

Политическая и финансовая поддержка Швецией и Финляндией террористических организаций, их помощь в виде оружия и их превращение в горячую точку террористов также представляют угрозу для НАТО, — заявил турецкий министр.

Акар добавил, что Турция стала единственной страной, которая борется сразу с несколькими террористическими организациями в составе военно-политического блока. Он считает, что турецкая сторона стала последним рубежом, который предохраняет Европу от террористических опасностей.

Приемлемо ли для террористов на севере Ирака и Сирии бежать и оставаться в этих странах [в Финляндии и Швеции] в качестве убежища после того, как они совершат нападения на нашу страну? Соответствует ли это духу союзничества? — высказался Акар.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления в НАТО ее страны и Швеции может «застыть на месте». Это произойдет, если не удастся достичь соглашения с Турцией до саммита Альянса в Мадриде, отметила она.