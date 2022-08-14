Минобороны сообщило об отключении трёх турбин Каховской ГЭС

Фото: ru.wikipedia.org/Липунов Дмитрий. ru:Файл:P6263001.jpg, Общественное достояние

Каховская ГЭС

Минобороны России сообщило, что Каховская ГЭС в настоящее время работает в предаварийном режиме. Из-за регулярных обстрелов электростанции ракетами GMLRS из американских РСЗО HIMARS со стороны Украины остановлены три из шести турбин ГЭС.

Нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединённой энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что повлечёт не только сбои в подачи электричества, в том числе на территорию, временно подконтрольную Украине, но и приведёт к экологической катастрофе в регионе, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне, после ракетных ударов со стороны ВСУ, была отключена только одна турбина Каховской ГЭС. Замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский сообщил, что станция функционирует в аварийном состоянии и дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС.

Ранее представитель администрации города Энергодара заявил, что Запорожская ТЭС подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ. По его словам, удар был заранее спланирован командованием украинской армии.