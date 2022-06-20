Минобороны сообщило о ракетном ударе по аэродрому Арциз в Одесской области

Фото: мо рф

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о нанесении ракетного удара по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса.

Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, в Харьковской и Херсонской областях, а также в районах населенных пунктов ДНР и ЛНР сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области, Макеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган».

В ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники, в том числе пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе Северска ДНР, а также локатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 в районе Новодружеска ЛНР. На Донецком направлении за сутки уничтожено 11 взводов РСЗО «Град», в районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчётами.

По информации МО РФ, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 военных, 13 танков и других бронемашин.



Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана работа ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи, объектов противовоздушной обороны (ПВО), складов с вооружением и боеприпасами ВСУ.