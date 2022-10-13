Минобороны сообщило о провале атаки ВСУ в Херсонской области

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска сорвали атаку ВСУ на танках и БМП в Херсонской области, целью которой был прорыв обороны российских десантников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ. Атака противника была сорвана, — сказано в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все попытки контратак украинских военных в регионе подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы. В результате силы ВСУ «просто теряют людей».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что попытки украинских войск прорвать оборону в регионе были успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Стремоусов назвал жителей Украины заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.