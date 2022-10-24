Минобороны сообщило о готовящейся кровавой провокации в Харьковской области

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минобороны сообщило, что киевский режим готовить кровавую провокацию против собственных граждан в Волчанске Харьковской области. По информации межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, это произойдет в понедельник, 24 октября, во время раздачи жителям продуктов.

24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наёмников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий, — говорится в сообщении.

Теракт запланирован в целях дискредитации российских Вооруженных сил и последующих обвинений России в убийстве мирного населения, отмечается в информации ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Вероятной целью является желание Киева обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире.