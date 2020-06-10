Минобороны Сербии напомнило о безнаказанной агрессии НАТО на Югославию

https://static.news.ru/photo/18d5918a-ab0e-11ea-8a24-fa163e074e61_660.jpg Александр Вулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия. По его словам, они остались безнаказанными и не могут быть забыты.

К сожалению, это закончилось не так, как должно было — наказанием для всех, кто совершил агрессию на суверенную и свободную страну. Не завершилось тем, что Косово и Метохия очищены от террористов, убийц и агрессоров, а закончилось так, как решила грубая сила, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что было изгнано около 250 тысяч сербов. За время погромов в Косово было убито 16 человек.

До сих пор никто не ответил за убийства сербов, изгнание, торговлю органами, за наркокартель, который завладел территорией Косово и Метохии, — добавил Вулин.

Политик подчеркнул, что не исключает подобных действий НАТО в любой другой стране.

NEWS.ru ранее писал, что с 15 марта 2020 года в Сербии из-за пандемии коронавируса действует режим чрезвычайного положения. Срок действия данных ограничений остаётся неизвестен.