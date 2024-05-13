Минобороны Румынии оценило перспективу передачи ЗРК Patriot Украине МО Румынии «весьма сдержанно» относится к передаче Украине ЗРК Patriot

Глава Минобороны Румынии Анджел Тылвэр относится к возможной отправке своего ЗРК Patriot на Украину «весьма сдержанно», заявил в интервью телеканалу Antena 3 премьер-министр страны Марчел Чолаку. Он подчеркнул, что решение примет Верховный совет обороны республики.

У нас, согласно конституции, верховный главнокомандующий вооруженными силами — президент Клаус Йоханнис. Я еще не говорил [с ним] после визита президента в США. Я говорил с министром обороны. Министр весьма сдержанно относится к тому, чтобы передать эту систему, одну из этих систем Украине, — заявил Чолаку, отметив, что системами Patriot располагают Польша, Румыния и Германия.

После встречи с лидером США Джо Байденом Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что готов обсудить вопрос о поставке ЗРК Patriot Украине. По его словам, эту тему рассмотрят в Верховном совете обороны Румынии.