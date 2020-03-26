https://static.news.ru/photo/d34f051e-6f7c-11ea-b334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Заместитель начальника войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Сергей Кикоть рассказал о россиянах, направленных в Италию. По его словам, они не заразились коронавирусом.

Таким образом, он опроверг информацию, распространившуюся в СМИ. В настоящий момент все солдаты здоровы и готовы к выполнению задач, передаёт РИА Новости.

Видимо, кому-то это не нравится. Но мы смотреть на них не будем, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».