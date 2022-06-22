Вооруженные силы России уничтожили самолеты ВСУ Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 в Днепропетровской области, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что самолеты сбили российские системы противовоздушной обороны. ВС России также за время данной операции удалось уничтожить 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны отметили, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 211 самолетов, 132 вертолета и 1308 БПЛА ВСУ.
Ранее ВКС России уничтожили 500 солдат ВСУ в цехах судостроительного завода. Для ликвидации живой силы противника сооружение подвергли ракетному обстрелу.