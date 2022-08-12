Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ в районе Соледара Минобороны России: потери ВСУ в районе Соледара превысили две тысячи человек

Фото: Министерство обороны РФ

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара составили более двух тысяч человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Остатки личного состава бригады выведены в тыл. Кроме того, по информации ведомства, в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы 23-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ после того, как ее потери превысили 70% списочной численности.

В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек, — сказано в сообщении.

Ранее военный журналист Евгений Поддубный рассказал о попытках украинских войск отстоять Соледар. По его словам, ВСУ спланировали провести контратаку под населенным пунктом Покровское, чтобы не дать ВС РФ выровнять линию фронта. Украинские войска в конечном счете провели контратакующие действия силами трех батальонов и бронетехники, однако в результате маневра потеряли около 360 человек.

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что Соледар может быть освобождён в ближайшие дни при условии сохранения нынешних темпов наступления. По его словам, зачистка города ведется уже несколько дней, однако недавнее полное освобождение завода Knauf от украинских войск внушает существенный оптимизм.