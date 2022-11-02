Минобороны России сообщило о попытке атаки ВСУ на Купянском направлении Минобороны России сообщило об отбитой попытке атаки ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении силы ВСУ предприняли попытку атаки, но были отброшены на исходные позиции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. <...> Противник отброшен на исходные позиции, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, отбросили украинских солдат и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. По словам Конашенкова, на всех этих участках было уничтожено свыше 580 бойцов ВСУ. Также ликвидированы три танка, 11 боевых машин пехоты, 16 бронетранспортеров и 35 автомобилей.

Также стало известно, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 170 украинских военных. Противник пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР.