На Купянском направлении силы ВСУ предприняли попытку атаки, но были отброшены на исходные позиции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.
На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. <...> Противник отброшен на исходные позиции, — сказано в сообщении.
Ранее представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, отбросили украинских солдат и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. По словам Конашенкова, на всех этих участках было уничтожено свыше 580 бойцов ВСУ. Также ликвидированы три танка, 11 боевых машин пехоты, 16 бронетранспортеров и 35 автомобилей.
Также стало известно, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 170 украинских военных. Противник пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР.