Минобороны России показало уничтоженную военную технику ВСУ под Николаевом

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео с военной техникой ВСУ, уничтоженной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении. По словам российских военнослужащих, украинская армия понесла значительные потери не только в технике, но и живой силе.

На кадрах видны частично или полностью разбитые, обгоревшие корпуса боевых машин. Несколько единиц техники — бронетранспортеры и автомобили — были захвачены в качестве трофеев.

Заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей рассказал, что на Николаево-Криворожском направлении противник сосредоточил основное усилие, но добиться желаемого результата не смог. ВСУ потеряли большое количество военной техники, а людские потери исчисляются сотнями человек.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла около 200 человек на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, два танка, шесть БМП и пять других бронированных машин. В результате больших потерь украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыл.