Минобороны показало, как российские десантники уничтожили 20 солдат ВСУ Минобороны РФ показало, как российские десантники уничтожили 20 солдат ВСУ

Фото Скриншот с видео/mil/vk.com

Минобороны России опубликовало кадры успешной работы подразделения российских десантников (ВДВ), которые подавили попытку ВСУ отбить опорный пункт. В ходе боестолкновения было уничтожено 20 украинских военных.

Как отметили в ведомстве, опорный пункт украинских военных располагался на выгодной для них высоте. Однако это не помешало российским десантникам вытеснить противника с позиции. Украинские военные предприняли попытку отбить эту локацию, однако силы российских ВДВ открыли плотный огонь и уничтожили порядка 20 украинских военных, оставшиеся отступили.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в районе города Бахмут (Артёмовск). В ходе вылета были также поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также в Минобороны заявили, что российские войска сорвали очередную попытку наведения переправы ВСУ через реку Северский Донец. Кроме того, российские средства ПВО сбили один украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области.