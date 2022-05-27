Минобороны России показало работу артустановки «Малка» в ходе спецоперации

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры, на которых можно увидеть боевую работу самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» калибра 203 мм. Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления, бронированной техники, российские военнослужащие используют её для уничтожения живой силы противника, оружия и бункеров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например, бункерам. Одного снаряда достаточно, чтобы трёхэтажное-пятиэтажное здание бункера сломать, — рассказал номер расчета САУ «Малка» Артур.

Отмечается, что «Малка» может делать до 2,5 выстрела в минуту на расстоянии 50 метров от цели. Чтобы своевременно обнаружить цель и скорректировать огонь, российские военные используют беспилотники «Орлан-10».

Ранее Минобороны показало, как российские десантники захватили укреплённые позиции Вооружённых сил Украины. По данным российского военного ведомства, из-за артиллерийского удара украинские военные понесли потери, а после столкнулись с ВДВ и были вынуждены оставить свои позиции и отступить. Роте была поставлена цель «завладеть выгодным рубежом», что удалось сделать в указанное время «благодаря слаженным и уверенным действиям», заявили в МО РФ.