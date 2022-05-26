Минобороны России показало кадры захвата десантниками позиций ВСУ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобороны России показало кадры, на которых видно продвижение воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ и захват укреплённых позиций Вооружённых сил Украины. Из-за артиллерийского удара военнослужащие ВСУ понесли потери, а после столкнулись с российскими десантниками и вынуждены были оставить свои позиции и отступить, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе продвижения передовых подразделений Воздушно-десантных войск были вскрыты хорошо укрепленные позиции ВСУ. В результате артиллерийского удара противник понёс потери и при последующем соприкосновении с подразделениями ВДВ бросил свои позиции и отступил, — говорится в сообщении.

По словам заместителя командира парашютно-десантной роты, российские военные действовали двумя штурмовыми группами. Роте была поставлена цель «завладеть выгодным рубежом», что удалось сделать в указанное время «благодаря слаженным и уверенным действиям», передаёт ТАСС.

Накануне Минобороны опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата Черноморского флота по военным объектам Украины. Ранее такими ракетами была уничтожена предназначенная для ВСУ крупная партия вооружения и военной техники из США и Европы в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.