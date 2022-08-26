Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град». Расчеты Западного военного округа выполняли задачи по ликвидации позиций Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве.
Уточняется, что выполнение огневых задач происходит в зоне проведения российской военной операции как в дневное, так и в ночное время суток.
В ходе военной операции батареи РСЗО «Град» ведут массированные обстрелы противника. С расстояния около двадцати километров расчеты наносят удары по укрепленным позициям ВСУ. Согласно данным, полученным с камер беспилотников, ВС РФ в ходе ночного боя уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины киевских военных.
Ранее в ходе контрбатарейной борьбы ВВС России уничтожили украинскую артиллерийскую батарею и за сутки подавили восемь взводов РСЗО «Град» в ДНР. Тогда же российская авиация ликвидировала пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области.