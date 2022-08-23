Минобороны России показало боевую работу ЗРС С-300В

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео боевой работы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Накануне данной установкой была сбита ракета «Точка-У» и три беспилотника Bayraktar. На кадрах показаны работа радиолокационной станции и подготовка С-300В к стрельбе. Один из военнослужащих рассказал о порядке действий при обнаружении противника.

С вышестоящего командного пункта приходит сигнал «готовность 1», переводим все в «готовность 1», берем цель на сопровождение, запрашиваем госпринадлежность — свой или чужой самолет. Если самолет чужой, поступает команда на уничтожение цели, она передается на пусковую установку и производится пуск ракеты, — пояснил он.

Ведомство уже публиковало кадры работ С-300В в июле. Тогда указывалось, что ЗРС используется для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, успешно обнаруживает и сбивает воздушные цели.

Ранее Минобороны показало кадры работы ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации. В бою они наносят ракетные удары на дальние расстояния и точно поражают цели. Один из пилотов рассказал, что техника автоматически производит расчёты и определяет траекторию нанесения удара.