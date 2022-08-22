Минобороны России показало боевую работу вертолетов Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опубликовало кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. В бою они наносят ракетные удары на дальние расстояния и точно поражают цели. Один из пилотов рассказал, что техника автоматически производит расчеты и определяет траекторию нанесения удара.

Это все рассчитывает машинка, то есть у нас цель забита, координаты ее есть, есть ее превышения. <...> То есть она показывает, какой нам необходимо установить тангаж, дабы поразить цель, — объясняет военнослужащий.

Для нанесения ракетного удара вертолетчики применяют элемент «Горка»: при его выполнении летательный аппарат набирает высоту с постоянным углом наклона траектории. Такая фигура пилотажа позволяет атаковать на более дальние расстояния.

Отмечается, что экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах. Огибая рельеф местности, они уходят от средств противовоздушной обороны противника.

В июле Минобороны также публиковало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видео показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС России. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров,

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа (ЗВО). Комплекс может сопровождать одновременно более 10 воздушных целей и передавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.