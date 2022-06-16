Минобороны России показало боевую работу Ми-8 с комплексом «Рычаг-АВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолета Ми-8

Минобороны России опубликовало видео боевой работы вертолета-постановщика Ми-8 с комплексами активных помех «Рычаг-АВ». Такие установки используются для подавления системы ПВО Украины, передает ТАСС.

Как пояснил командир экипажа Ми-8 Сергей, «Рычаг» установлен на базе вертолета Ми-8. Станции глубокой мощности позволяют подавлять ПВО всех модификаций на больших расстояниях в глубину территории противника.

Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника, — подытожил Сергей.

Ранее Минобороны показало работу самоходных гаубиц «Мста-С» во время спецоперации. Экипажи, нанесли удары по бронетехнике, а также по укреппозициям и командным пунктам ВСУ, благодаря полученным с БПЛА координатам.