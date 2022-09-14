Минобороны России показало боевую работу «Искандеров» в ночное время

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер»

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа. На видео можно увидеть, как в ночное время ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Представленный ОТРК является высокоточным оружием с дальностью стрельбы до 500 километров. Как сообщает Минобороны РФ, боевая часть ракеты «Искандер» может ликивидировать практически любую цель, от командных пунктов противника и колонны техники до комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что в арсенале ОТРК имеются как баллистические, так и крылатые ракеты. Они на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи, благодаря чему являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты также могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, что снижает вероятность засечь их до минимального уровня.

Ранее Минобороны России показало работу буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Отмечалось, что расчеты наносят удары по пунктам управления и долговременным огневым точкам, а также занимаются ликвидацией бронированной техники, артиллерийских батарей и средств противовоздушной обороны ВСУ.