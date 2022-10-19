Минобороны РФ: войска России сбили украинский Су-25 и 12 беспилотников

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Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов РСЗО и восемь противорадарных ракет, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, в Херсонской области были перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало, как российские расчеты комплексов «Леер-3» лишают ВСУ связи. Такая система радиоэлектронной борьбы и разведки используется для подавления GSM-связи при помощи помех, передающихся беспилотными летательными аппаратами. Чаще всего для этих целей используются аппараты «Орлан-10». Приборы на них позволяют блокировать работу любых устройств на расстоянии до 30 километров. Комплекс может одновременно подавлять около двух тысяч абонентов сотовой связи и отправлять ложные сообщения.

«Леер-3» также используется в целях разведки, добавили в Минобороны. Его аппаратура позволяет устанавливать местоположение абонентов. Если обнаруживается крупное скопление абонентов сотовой связи в лесных массивах, в сараях и различных необычных местах, это позволяет сделать вывод о скоплении в этих местах сил противника.