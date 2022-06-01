Минобороны РФ: ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Фото MOD Russia/Global Look Press

За сутки российские войска на Украине поразили ракетами пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Также в районе Сергеевки сбит один самолёт Су-25, в районе Харькова сбит вертолёт Ми-8.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов <...> и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населённых пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка, Малые Проходы, Новая Гнилица и Пятихатка сбито семь украинских беспилотников. В районах населённых пунктов Малая Камышеваха и Каменка перехвачены две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей и 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777 и два склада боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы боевых расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Ведомство сообщает, что батарея РСЗО выдвинулась на позиции, получив от операторов беспилотников «Орлан-10» данные об укрепленных позициях ВСУ. В ролике демонстрируется выход расчетов РСЗО на позиции, работа комплексов и кадры поражения целей, снятые беспилотными летательными аппаратами.