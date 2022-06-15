Минобороны РФ: в Львовской области уничтожили склад боеприпасов НАТО

Фото: lug-info.com

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов для оружия НАТО во Львовской области. Объекты были поражены высокоточными ракетами большой дальности «Калибр». Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на складе хранились в том числе боеприпасы к 155-миллиметровым гаубицам М777.

В районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777, — сказано в сообщении.

О поставках на Украину гаубиц М777 стало известно 15 мая. На тот момент США отправили Киеву 90 гаубиц, ещё 10 поступили от Канады и Австралии. Впоследствии замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол сообщил, что США передали Украине 108 гаубиц М777 и более 220 тысяч боеприпасов с дальностью более 30 км.

Кол отметил, что на сегодня боевики ВСУ испытывают проблемы с дефицитом боеприпасов для артиллерии, особенно это касается калибра 152 мм. При этом замминистра признал превосходство российской артиллерии над украинской и сообщил о «чувстве беспокойства» за украинскую сторону.