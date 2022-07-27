Минобороны РФ: в больнице под Харьковом расположился нацбатальон «Кракен»

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий ВСУ

Военные украинского батальона «Кракен» расположились на территории городской клинической больницы № 7 в городе Харькове, сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Уточняется, что солдаты военизированного формирования прогнали из здания работников учреждения и больных, несмотря на их состояние здоровья.

В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен», при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения, — сказано в сообщении.

Представители штаба добавили, что в городе Сумы на территории детской городской клинической больницы украинские солдаты разместили штаб теробороны со складом боеприпасов и оружия. Отмечается, что бойцы ВСУ удерживают персонал и пациентов больницы в заложниках в подвале здания. Схожие нарушения фиксировались и в других украинских городах.

В Виннице в здании областной психиатрической больницы (ул. Пирогова) неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. В Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы <...> оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено, — сообщили в штабе.

Представители Минобороны призвали международные организации, в частности ВОЗ, оказать влияние на Киев и принять меры, чтобы не допустить использования медицинской инфраструктуры в военных целях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что мобилизованные жители западных областей Украины отказались ехать в Донбасс на фоне потерь ВСУ. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области ответили отказом на призыв к участию в боевых действиях в полном составе.