Минобороны РФ: украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры

Фото: svlavra/flickr.com

Обстрелы скита в с. Богородичное

Украинские националисты совершили поджог во время отступления от Святогорска. Они подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры, после чего уехали в южном направлении, сообщили в российском Минобороны. На текущий момент в этом районе ДНР не ведется боевых действий.

4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры, - говорится в сообщении.

Уточняется, что после совершенного поджога националисты двинулись в сторону населенного пункта Сидорово, который сейчас находится под контролем украинских войск. Они покидали территорию Святогорска на большой скорости, добавили в ведомстве.

До сегодняшнего дня в Святогорской лавре сохранилось шесть скитов, только один из которых деревянный. Он построен в русских традициях зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен. В субботу, 4 июня, стало известно, что в главном храме скита начался серьезный пожар. Какие разрушения причинены обители, пока не сообщается.