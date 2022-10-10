Минобороны РФ: удары по объектам Украины достигли цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его данным, поражены все намеченные цели.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране. По словам президента, атакующие «стремятся к панике и хаосу» и хотят уничтожить энергосистему Украины. Он призвал украинцев оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и заверил, что благодаря военным все будет хорошо.