Минобороны РФ сообщило о пяти попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: МО Украины

Российские силы предотвратили пять попыток высадки украинских военнослужащих на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Как отмечается, противник потерял до 130 бойцов.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, — говорится в сообщении.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.

Ранее власти подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщали о прозвучавших в прибрежных районах Херсона взрывах. В регионе действует режим воздушной тревоги. Также говорилось, что в ряде районов пропал свет.

Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы разбомбили здание мебельного магазина в городе Скадовске Херсонской области. Обстрел произошел ночью. Здание получило сильные разрушения. Нанесен большой материальный ущерб. Среди людей никто не пострадал.