Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили восемь снарядов HIMARS

Фото: US Army

Российские ПВО уничтожили в воздухе 13 снарядов, выпущенных из украинских РСЗО, в том числе восемь ракет HIMARS в районе города Каховка Херсонской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, противовоздушные средства сбили пять беспилотников ВСУ в районе сел Егоровка, Благодатное и поселка Степное в ДНР, а также в селе Чкалово Херсонской области и поселке Двуречное Харьковской области. Всего с начала спецоперации РФ на Украине ВС России уничтожили 1790 беспилотных летательных аппарата противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS под Одессой. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

19 августа США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $775 млн, который будет представлен в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.

8 августа заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним.