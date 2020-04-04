Минобороны РФ рассказало о работе российских медиков в Сербии

https://static.news.ru/photo/820a371e-7675-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Военные специалисты из РФ и их сербские коллеги определили план работы, а также населённые пункты и объекты в Сербии, где необходимо принять меры по борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

На совещании российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты, — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

При этом две бригады медиков из России останутся работать в Белграде. Именно там сейчас ситуация с коронавирусом обстоит сложнее всего. Ещё пять бригад отправятся в города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больше половины заболевших подхватили коронавирусную инфекцию на территории России. Заражение происходило контактным путём.