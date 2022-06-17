Минобороны РФ: поток наемников на Украину «развернулся в обратную сторону»

Фото: Министерство обороны Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил о сокращении числа иностранных наемников, прибывающих на Украину. Генерал-майор подчеркнул, что заявления Киева о «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против ВС РФ, являются дезинформацией. Также ведомством была опубликована статистика по числу наемников из каждой конкретной страны: согласно сведениям, с началом действий на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, еще 1779 уехали.

На фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь в живой силе и технике поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону, — сказано в сообщении.

Так, среди европейских стран лидером по числу прибывших и погибших наемников является Польша. С начала действий на Украину прибыл 1831 человек, 378 из них уничтожено, еще 272 убыли на родину. Также в «тройку лидеров» входят Румыния (504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших) и Великобритания (422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших).

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что органами частично признанной республики были установлены тысячи фактов того, что в боевых действиях на стороне Украины против республик Донбасса участвуют иностранные наемники, которые появились в регионе еще в 2014 году. Он пообещал, что все доказательства военных преступлений, совершенных наемниками и украинскими военными, будут предоставлены общественности.