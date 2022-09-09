Минобороны РФ показало кадры переброски войск в Харьковскую область

Фото: ru.wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin. http://vitalykuzmin.net/?q=node/522, CC BY-SA 4.0,

Минобороны опубликовало кадры переброски вооружений и военной техники в зоне проведения СВО в Харьковской области. Транспортными вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС также перебрасывается личный состав.

На кадрах видно, как тяжелую технику, в частности бронетранспортеры, загружают в транспортные вертолеты. Также российское оборонное ведомство показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России. Отмечается, что экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. а пуски ракет выполняются парами с малых высот.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы России перебрасывают комплексы ПВО «Панцирь» и ЗРК C-300 в зону боевых действий в районы Купянска и Изюма Харьковской области. Технику направляют для того, чтобы сбивать украинские самолеты.

Также российские войска перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Сейчас там происходят активные боевые столкновения ВС России с ВСУ, последние 7 сентября перешли в контрнаступление. Также на Харьковское направление передислоцируется РСЗО «Ураган».

Минобороны России 9 сентября сообщило о неудачной попытке прорыва на Николаево-Криворожском направлении, которую предприняла украинская армия. В течение суток российские военнослужащие вывели из строя три вражеских танка, четыре БМП и семь других бронемашин, в том числе два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. также были уничтожены 270 солдат ВСУ.