Минобороны РФ оценило итоги ударов по инфраструктуре Украины МО РФ: удары по инфраструктуре Украины затруднили управление группировками ВСУ

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В результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Кроме того, по его словам, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины и функционирование железнодорожного транспорта.

Существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетические объекты по всей стране.