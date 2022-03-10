Лаборатории на Украине могли создавать биоагенты против этнических групп

Биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы. Американцы смогли эвакуировать во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, а также в консульство Соединённых Штатов во Львове большую часть документации, включая биоматериалы и оборудование, из лабораторий Киева, Харькова и Одессы, приводит «Интерфакс» слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова.

Он также не исключил, что часть материалов была перевезена в Польшу.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения, — сказал Кириллов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия возмущена деятельностью США на Украине по экспериментам над патогенами, которые могут использоваться для создания химического оружия. Он уточнил, что у Москвы нет данных о применении биологического оружия на Украине, но в том, что вышеупомянутые эксперименты не несут мирного характера, «не остаётся сомнений».