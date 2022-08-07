Минобороны показало захваченное в ходе спецоперации иностранное вооружение

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin)

Минобороны России опубликовало в соцсетях видео, в котором демонстрируется вооружение, захваченное в ходе боевых действий на Изюмском направлении. Большинство трофеев составляют образцы оружия, переданного ВСУ странами Запада.

Среди трофеев оружие, в основном, иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные захватили брошенные националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства. По словам военнслужащих, на некоторых образцах нарисована свастика и черепа.

Накануне Минобороны сообщило, что в результате удара по населенному пункту Выводово Днепропетровской области Украины было уничтожено более 80 иностранных наемников. Там располагался опорный пункт иностранного легиона.

2 августа представитель ведомства сообщил о том, что ВКС России уничтожили до 250 наемников иностранного легиона и более 20 единиц военной техники в районе города Николаева в ходе спецоперации. Кроме того, в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидированы до 500 боевиков 92-й механизированной бригады ВСУ и военная техника, еще более 130 украинских военных были уничтожены в районе Артемовска.