Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 на Украине

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые уничтожили опорные пункты ВСУ. Удары по позициям украинских солдат наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением.

Экипажи вертолётов уничтожили танк, бронетранспортёр и вооружение, отметили в ведомстве.

В Минобороны ранее рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.

Ранее российские военные опубликовали видео боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ на Украине. Экипажи в ходе выполнения полетных заданий уничтожили военные объекты противника, применяя широкий спектр средств поражения.

Также военное ведомство опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-2 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.