Минобороны показало боевую работу расчетов ЗРК «Стрела-10»

Фото: Министерство обороны РФ

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»

Минобороны РФ опубликовало видео работы боевых расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» в ходе спецоперации на Украине. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что благодаря данным расчетам российским Воздушно-десантным войскам удалось уничтожить вражеский беспилотник до того, как он произведет разведку территории для корректировки огня артиллеристов ВСУ.

Благодаря точным и слаженным действиям боевого расчёта удалось своевременно обнаружить воздушную цель, идентифицировать ее как БПЛА противника и уничтожить, не позволив произвести разведку местности и корректировку огня артиллерии ВСУ, — сообщили в министерстве.

Ранее представители Минобороны России опубликовали видео работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 на Украине. На кадрах вертолет наводит неуправляемые ракеты на заданный квадрат, снижает высоту и залетает в овраг для защиты от ответного удара.

До этого Минобороны опубликовало видео, на котором российская армия уничтожила самоходную aртиллерийскую установку (САУ) М109, переданную Украине Норвегией. На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и нaносят несколько ударов по прилегающей территории.