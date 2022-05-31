Минобороны опубликовало видео боевых вылетов Су-35 в ходе спецоперации

Истребитель Су-35С / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ во время спецоперации на Украине. Экипажи истребителей в ходе выполнения полетных заданий уничтожают военные объекты противника, применяя широкий спектр средств поражения.

В ролике показаны вылеты Су-35С и Су-30СМ и возвращение на аэродромы временного базирования, а также кадры, снятые из кабины пилота, на которых видна настройка на военные объекты противника и пуск ракеты.

В ведомстве отметили, что вылеты истребителей осуществляются в светлое и тёмное время суток при любых погодных условиях. Для нанесения ударов по военным объектам ВСУ применяются управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила три пункта управления и 67 районов сосредоточения солдат и бронетехники ВСУ. В результате были уничтожены 47 единиц военной техники и свыше 300 военнослужащих украинской армии.