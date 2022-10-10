Минобороны Молдавии: ракеты ВС РФ нарушили воздушное пространство страны

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Министерство обороны Молдавии сообщило о выявлении трех российских ракет, нарушивших воздушное пространство страны. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства утверждают, что снаряды представляли опасность для инфраструктуры Молдавии и гражданского самолета, находившегося в небе над страной.

Минобороны сообщает, что в понедельник, 10 октября, в период с 08:33 до 09:02 специализированные структуры оборонного учреждения выявили три воздушные цели, они пролетели над воздушным пространством Республики Молдова. <...> Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданского самолета, пролетающего над воздушным пространством страны, — говорится в сообщении Минобороны.

Министерство иностранных дел Молдавии подтвердило данную информацию. В связи с этим глава дипломатии республики Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений, говорится на сайте ведомства.

Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены, — пишет пресс-служба МИД.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.