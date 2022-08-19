Минобороны Литвы оценило угрозу от переброски ракет «Кинжал» в Калининград Глава Минобороны Литвы не увидел угрозы в переброске истребителей с ракетами «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переброска Россией в Калининградскую область военных самолетов, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», не изменит военный баланс в Прибалтике и не создаст угрозу для западных стран, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, которые приводит портал Delfi, военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился

Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, — заявил Анушаускас.

Ранее на аэродром Чкаловск Калининградской области были перебазированы три истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»: по данным Минобороны России, это было сделано в рамках стратегического сдерживания. В ведомстве уточнили, что во время полета самолеты отработали взаимодействие с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтфлота. На аэродроме они будут нести круглосуточное боевое дежурство.

Главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев назвал переброску истребителей политическим жестом. По его словам, этот шаг призван оказать давление на Литву из-за создаваемых ею проблем с транзитом грузов в Калининград, а также повлиять на политику Эстонии и Латвии.