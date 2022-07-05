В Латвии задумались о возвращении к призывной армии Министр обороны Латвии Пабрикс объявил о возможности ввести всеобщую воинскую повинность

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Министерство обороны Латвии предложит ввести в стране всеобщую воинскую повинность, заявил министр обороны страны Артис Пабрикс, его цитирует «Интерфакс». По его словам, пока обсуждается возможность постепенного введения всеобщей военной службы в течение пяти лет.

Пабрикс считает, что в первый год могут призвать около одной тысячи человек. При этом призывы будут проводить два раза в год — 1 января и 1 июля. Призывникам предложат как всеобщую службу, так и службу в нацгвардии (Земессардзе) в течение пяти лет по 20 дней в году. Кроме того, будут предложены курс командира отряда и альтернативная военная служба.

Латвийский бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш ранее рассказал, что его страна находится в безопасности благодаря членству в НАТО. Военный отметил, что ни одно государство или союз не сможет победить Североатлантический альянс в традиционной войне.

Он добавил, что возможное усиление контингента НАТО в Латвии до бригады позволит жителям Прибалтики чувствовать себя более уверенно, а вероятному противнику отобьёт мысль о вторжении.