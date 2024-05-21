Минобороны Испании анонсировало отправку нового пакета помощи Украине

Фото: МО Украины

Испания начала подготовку нового пакета военной помощи Киеву, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны. Глава ведомства Маргарита Роблес уточнила, что Испания отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и системы борьбы с беспилотниками.

Кроме того, в новый пакет помощи войдет партия танков Leopard 2A4. Она должна прибыть на Украину в конце июня. ВСУ получат к тому же снаряды для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE) и дистанционные боевые модули.

Ранее газета El Pais со ссылкой на правительственные источники информировала, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес добавил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны. При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут передавать Украине зенитно-ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300. Он пояснил, что страна и дальше будут помогать Киеву, однако не собирается наносить ущерб собственному оборонному комплексу.