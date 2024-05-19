Минобороны Германии запросило дополнительные средства на помощь Украине Bild: Минобороны ФРГ запросило дополнительные €3,8 млрд на помощь Украине

Фото: МО Украины

Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные €3,8 млрд на помощь Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники. По данным издания, в среду глава ведомства Борис Писториус встретился по этому вопросу с канцлером Германии Олафом Шольцем, а в четверг — с министром финансов Кристианом Линднером.

Министерство обороны бьет тревогу в правительстве: по информации Bild, ведомство Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере €3,8 млрд на помощь Украине в рамках текущего финансового года, — отметили авторы материала.

Запрос на выделение дополнительных средств должен быть представлен на утверждение парламента в июне. Представители издания уточнили, что министерство финансов поддерживает инициативу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир виноват в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области. Он признался, что Киев не может позволить себе потерять этот город, и попросил дополнительной помощи. Ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США, пояснил он, при этом ВС России наступают по нескольким направлениям.

Кроме того, украинские солдаты пяти бригад армии в Донбассе рассказали изданию Le Monde, что боеприпасы, а именно 800 тысяч снарядов, связанных с «чешским планом», и пакет помощи от США так и не дошли до Вооруженных сил Украины. Как рассказали военнослужащие, отсутствие беспилотников и артиллерийской огневой поддержки ведет к большим потерям среди личного состава.