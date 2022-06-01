Минобороны Германии: у бундесвера нет обещанного оружия для Киева В Германии предложили оружейным компаниям напрямую отправлять продукцию Украине

IRIS-T — ракета класса «воздух — воздух» малой дальности / Фото Georgios Pazios (Alaniaris)/wikipedia.org

У немецкой армии нет резервов для отправки ранее обещанного канцлером ФРГ Олафом Шольцем вооружения Украине, сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ, передает РИА Новости. Представитель бундесвера заявил, что такие поставки могут осуществлять только оружейные компании напрямую.

Вопрос поставок в конечном счете направлен к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет, — сказал представитель министерства.

1 июня Шольц сообщил, что немецкие власти решили поставить Украине новую партию вооружения. Берлин обязался направить Киеву ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

В начале мая также стало известно, что Германия не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся. Страна отказалась реэкспортировать боеприпасы в зону боевых действий. В немецком арсенале имеется 23 тыс. снарядов, но их хватит Украине только на полчаса стрельбы из всех обещанных Gepard.