Минобороны Германии пообещало поставить на Украину первую ЗРК IRIS-T

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Министерство обороны Германии пообещало в ближайшее время отправить на территорию Украины первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, о чем сообщило в Twitter. В ведомстве отметили, что решение о передаче зенитно-ракетного комплекса было принято в связи с последними обстрелами Киева.

Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM . Недавние ракетные удары <...> по Киеву и другим городам показывают, насколько важен этот потенциал для самообороны Украины, — говорится в сообщении Минобороны ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.

В августе глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что Берлин будет поддерживать Киев сколько нужно. По ее словам, Украина защищает не только себя, но и европейский «миропорядок и свободу».