Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинская сторона гарантировала, что все поставляемое ей Западом оружие будет задействоваться только в оборонительных целях, никаких обстрелов российской территории проводиться не будет, заявила глава немецкого Министерства обороны Кристина Ламбрехт, пишет РИА Новости. Вопрос использования Украиной зарубежного вооружения обсуждался в бундестаге. Она не уточнила, касаются ли эти гарантии обстрелов Донецка и Крыма.

Коллега Резников <...> был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что <...> не будет обстрела российской территории, — сказала Ламбрехт, отвечая на вопросы депутатов в рамках «правительственного часа».

Ламбрехт отметила, что Западу при этом не пришлось требовать от официального Киева никаких гарантий. На Украине сами заверили, что не собираются проводить обстрелы российской территории при помощи зарубежного оружия.

Ранее Россия направила государствам, которые входят в НАТО, ноту протеста из-за поставок вооружения для Киева. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, в которых содержится оружие, будут становиться оправданной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее Киев получил немецкие гаубицы Ph2000, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Ph2000 является шестым видом артиллерии калибра 155 мм, которую получила Украина от стран Запада.