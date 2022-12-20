Минобороны ФРГ отказалось от новейших БМП Puma после провальных испытаний

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look PRess

Министерству обороны Германии пришлось отказаться от второй партии новейших БМП Puma из-за выхода техники из строя в ходе учений, пишет «360» со ссылкой на автора Telegam-канала «Голос Мордора». Всего ведомство заказало 350 единиц этой боевой техники, при этом стоимость одного БМП составляет €17 млн.

Эксперт отметил, что украинский конфликт стал плохой рекламой для германского вооружения. По его словам, учения с участием новейших БМП Puma, которые Украина постоянно просит у ФРГ, закончились провалом, так как все 18 участвовавших в них машин вышли из строя. Эксперт отметил, что почти все немецкие самоходные гаубицы, поставленные ранее Киеву, также вышли из строя. Он считает, что именно поэтому Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard — из опасений, что и с их эксплуатацией возникнут проблемы.

Наверное, поэтому Германия не особо спешит передавать Украине и танки «Леопард» — неизвестно, какие проблемы при боевой эксплуатации вылезут у них. В общем, получается так, что боевые действия на Украине стали не очень хорошей рекламой для германского оружия, — сообщил автор Telegam-канала «Голос Мордора».

Публицист Иван Новоселов ранее написал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью. Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.