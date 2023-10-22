В Германии запаниковали из-за дефицита средств на помощь Украине Bild: в проекте бюджета Минобороны ФРГ не хватает более €5 млрд на помощь ВСУ

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Министерство обороны ФРГ выяснило, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает более €5 млрд, которые планировалось потратить на военную помощь Украине, сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ ведомства. По информации издания, на помощь ВСУ заложено лишь €4 млрд, но эти средства не способны покрыть потребности Киева.

Из выделенных €4 млрд большую часть планируется потратить на уже одобренные проекты. Еще €770 млн пойдут на поддержку по линии МИД Германии и €120 на предполагаемые нужды. При этом Украина нуждается в укреплении системы противовоздушной обороны, бронетехнике, переподготовке инженерных войск, защитной экипировке и ремонте техники.

Бюджет ФРГ будет принят окончательно в середине ноября. По информации газеты, до назначенного числа ожидаются напряженные переговоры, цель которых — выбить больше денег для Украины. Известно, что за последние полтора года Германия передала Киеву около €23 млрд в рамках гуманитарной, военной и финансовой помощи.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые США планируют передать Украине, будет недостаточно. По его словам, Вашингтону следует добавить еще порядка $2 млрд.