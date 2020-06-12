Минобороны Франции профинансирует разработку антивирусной ткани

https://static.news.ru/photo/b13e95e4-ac9d-11ea-b383-fa163e074e61_660.jpg Флоранс Парли Фото: Vincent Isore, via imago-images.de/Global Look Press

Министерство обороны Франции займётся финансированием проекта по разработке инновационной ткани, имеющей антивирусные свойства.

Об этом сообщила глава ведомства Флоранс Парли. По её словам, финансирование будет осуществляться в рамках поддержки инновационных проектов в области борьбы с коронавирусом.

Agence Innovation Defense профинансирует на уровне €115 992 разработку инновационной ткани с антивирусными свойствами, предложенную группой Serge Ferrari и лабораторией Virhealth, — сказала министр.

По её словам, материал создан на базе частиц серебра, резистентных к вирусу. Ткань можно будет использовать в производстве палаток, матрасов, комбинезонов и дверных ручек. Первые образцы будут готовы в конце июня, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что группа учёных из России, Германии и Греции пришла к выводу, что цинк может помочь в борьбе с коронавирусом. Мнение учёных опубликовано в журнале International Journal of Molecular Medicine.