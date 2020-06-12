Минобороны Франции профинансирует разработку антивирусной ткани

Министерство обороны Франции займётся финансированием проекта по разработке инновационной ткани, имеющей антивирусные свойства.
Об этом сообщила глава ведомства Флоранс Парли. По её словам, финансирование будет осуществляться в рамках поддержки инновационных проектов в области борьбы с коронавирусом.
Agence Innovation Defense профинансирует на уровне €115 992 разработку инновационной ткани с антивирусными свойствами, предложенную группой Serge Ferrari и лабораторией Virhealth, — сказала министр.
По её словам, материал создан на базе частиц серебра, резистентных к вирусу. Ткань можно будет использовать в производстве палаток, матрасов, комбинезонов и дверных ручек. Первые образцы будут готовы в конце июня,
Ранее NEWS.ru писал, что группа учёных из России, Германии и Греции пришла к выводу, что цинк может помочь в борьбе с коронавирусом. Мнение учёных опубликовано в журнале International Journal of Molecular Medicine.
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