Министр обороны Франции приедет на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню приедет в Киев на следующей неделе, сообщает телеканал BFMTV. Подробности визита пока держатся в тайне.

Известно лишь, что на 28 декабря запланирована встреча главой украинского минобороны Алексеем Резниковым. Также Лекорню отдаст честь погибшим солдатам.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro поддержали президента страны Эммануэля Макрона, заявившего, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России. По их словам, подобные заявления дают надежду на то, что конфликт не перерастет в мировую войну.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал безумными действия президента Франции Эммануэля Макрона по оказанию помощи Украине. Комментируя объявление главы государства о пакете поддержки украинской энергетической инфраструктуры на €76,5 млн, он напомнил о том, что во Франции при этом школы и больницы не отапливаются.

Военная помощь Украине истощила национальные запасы вооружения Франции, сообщил депутат Национальной ассамблеи Жан-Пьер Кюбертафон в своем обращении к министру обороны Себастьяну Лекорню. По его словам, французский арсенал необходимо восполнить. Он также запросил разъяснения о дополнительном бюджетном пакете и информацию о гарантиях цепочек производства и обеспеченности нужным количеством вооружения.