Минобороны Британии по ошибке отправило секретные данные союзнику России Telegraph: Минобороны Британии из-за опечатки отправило секретные данные Мали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как электронные письма, содержащие секретную информацию, случайно были отправлены близкому союзнику РФ — Мали, сообщает The Telegraph. По информации издания, инцидент произошел из-за одной опечатки — чиновники пропустили букву в поле адресата.

Ошибка произошла из-за того, что во время набора упустили литеру «i» в адресе электронной почты. Таким образом, сообщение были направлено по адресу, который заканчивается доменом «.ml», а не «.mil»: первый принадлежит Мали, второй — США.

Издание отмечает, что на прошлой неделе из-за похожей проблемы миллионы военных электронных писем попали в Мали. Масштабы ошибки в Минобороны королевства «не идут ни в какое сравнение», говорится в материале.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны Африки бесплатно получат по 25–50 тысяч тонн зерна. РФ готова доставить грузы в шесть стран: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрея и Центрально-Африканская Республика.

Экономист Василий Колташев заявил, что решение правительства России о бесплатных поставках зерна в страны Африки имеет не только политический, но и экономический акцент. Он предположил, что Москва может потратить до $35 миллионов на эти цели.